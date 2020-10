Serie A 5^ giornata, sarà Massa l’arbitro di Genoa-Inter (Di giovedì 22 ottobre 2020) Designato l’arbitro di Genoa-Inter In vista della quinta giornata della Serie A in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Genoa-Inter, in programma per sabato 24 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa, 39enne di Imperia. Il fischietto ligure sarà assistito da Alassio e Bottegoni. Il quarto uomo sarà Manganiello. Al VAR ci sarà Di Bello e all’AVAR Liberti. L'articolo Serie A 5^ giornata, sarà Massa l’arbitro di Genoa-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Designato l’arbitro diIn vista della quintadellaA in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 24 ottobre con calcio d’inizio alle ore 18:00, sarà diretta dall’arbitro Davide, 39enne di Imperia. Il fischietto ligure sarà assistito da Alassio e Bottegoni. Il quarto uomo sarà Manganiello. Al VAR ci sarà Di Bello e all’AVAR Liberti. L'articoloA 5^, saràl’arbitro diproviene damagazine.

