Questa peste immaginaria distruggerà la nostra economia, dice Vittorio Sgarbi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scontro a Montecitorio tra il presidente della Camera Roberto Fico e l'onorevole Vittorio Sgarbi sulle misure anti Covid. Non è la prima volta che l'onorevole Vittorio Sgarbi esprime, in modo piuttosto "vivace" il suo dissenso verso le misure anti Covid adottate dal Governo. Addirittura a inizio pandemia aveva fatto un video in cui invitava tutti … L'articolo Questa peste immaginaria distruggerà la nostra economia, dice Vittorio Sgarbi proviene da leggilo.org.

