Matteo Salvini attacca Fedez, che però lo asfalta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Che Matteo Salvini e Fedez non siano esattamente bff lo sappiamo da anni, ma oggi in piena emergenza Covid 19 l’ex ministro degli Interni ha trovato il tempo per lanciare shade al rapper e a Giuseppe Conte. Il noto food blogger – ironizzando sulla chiamata fatta dal Premeir ai Ferragnez – ha scritto: “Il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a Fedez oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla cassa integrazione”. Il cantante però ha ricordato a Matteo che piuttosto che preoccuparsi delle iniziative del Premier, dovrebbe ricordarsi quello che diceva fino a poco tempo fa. Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chenon siano esattamente bff lo sappiamo da anni, ma oggi in piena emergenza Covid 19 l’ex ministro degli Interni ha trovato il tempo per lanciare shade al rapper e a Giuseppe Conte. Il noto food blogger – ironizzando sulla chiamata fatta dal Premeir ai Ferragnez – ha scritto: “Il Presidente del Consiglio faccia una telefonata aoltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla cassa integrazione”. Il cantante però ha ricordato ache piuttosto che preoccuparsi delle iniziative del Premier, dovrebbe ricordarsi quello che diceva fino a poco tempo fa.senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Gli intrecci finanziari dei commercialisti della Lega di Matteo Salvini. Report è anda… - danieleviotti : Matteo #Salvini faceva già #smartworking quando era mio collega al Parlamento Europeo. E lo faceva con un impegno e… - fanpage : Matteo Salvini dice no allo smart working - ROSSIPA42950428 : RT @DeSantis1948: +++ MATTEO SALVINI +++ Ogni volta che apri bocca perdi una buona occasione per stare zitto ..! ???????? @matteosalvinimi ht… - DeSantis1948 : +++ MATTEO SALVINI +++ Ogni volta che apri bocca perdi una buona occasione per stare zitto ..! ????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini Matteo Salvini, blitz Lega sul confine con la Francia: "Di Maio dorme, giù le mani dal Monte Bianco" Liberoquotidiano.it Informativa Conte, Salvini: «Lontano dalla realtà»

Quindi mi domando chi gli scriva i discorsi", così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell'informativa di Conte in Senato. "Fontana? No non ho litigato con Fontana. Rispetto le scelte ...

Salvini e Fedez hanno litigato sui social

Se preferisce parlare con Chiara e Fedez al telefono, lo accetto…”, aveva detto ai microfoni di Radio Crc. Il sarcasmo di Salvini non è piaciuto a Fedez, che ha prontamente risposto su Twitter: “Salvi ...

Quindi mi domando chi gli scriva i discorsi", così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell'informativa di Conte in Senato. "Fontana? No non ho litigato con Fontana. Rispetto le scelte ...Se preferisce parlare con Chiara e Fedez al telefono, lo accetto…”, aveva detto ai microfoni di Radio Crc. Il sarcasmo di Salvini non è piaciuto a Fedez, che ha prontamente risposto su Twitter: “Salvi ...