Manovra e nodo licenziamenti | fumata nera Governo-Sindacati

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) –nella riunione iniziata ieri sera alle 19,30 sullatrae Cgil, Cisl e Uil, interrotta alle 3 di notte senza alcun accordo. Si cerca la quadra. Ilha messo sul piatto la proroga della Cassa integrazione Covid fino a fine anno per garantire la copertura a chi avesse esaurito le settimane a disposizione già da metà novembre e il blocco deifino al 31 dicembre 2020. Netta, però, la posizione di Cgil, Cisl e Uil: finchè dura l’emergenza, occorre proteggere il lavoro e le imprese. Il blocco deideve, perciò, essere prorogato sino almeno al 21 marzo per “avere il tempo”, mentre si discute “una vera riforma degli ammortizzatori ...

(Teleborsa) - Fumata nera nella riunione iniziata ieri sera alle 19,30 sulla Manovra tra Governo e Cgil, Cisl e Uil, interrotta alle 3 di notte senza alcun accordo. Si cerca la quadra. Il Governo ha m ...Tra le nuove misure per il lavoro contenute nella Manovra ci sono ulteriori settimane di Cig Covid e bonus assunzioni giovani under 35 per tre anni al 100% ...