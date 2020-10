Leonardo e l’Ospedale Bambino Gesù sperimentano l’utilizzo dei droni per trasportare materiali e campioni tra strutture sanitarie distanti oltre 30 chilometri (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trasporto di materiali sanitari con i droni. Questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da Leonardo, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%) e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con l’Ente nazionale aviazione civile (Enac). Si tratta di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l’ausilio di droni a decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato materiale sanitario volando nei pressi di Roma tra due siti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trasporto disanitari con i. Questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da, Telespazio (joint venture tra67% e Thales 33%) e Ospedale PediatricoGesù, in collaborazione con l’Ente nazionale aviazione civile (Enac). Si tratta di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna dibiologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l’ausilio dia decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato materiale sanitario volando nei pressi di Roma tra due siti ...

