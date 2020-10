Inter, Perisic: «Un punto non è eccezionale ma è ancora tutto aperto» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il pareggio con il Borussia Monchengladbach, Ivan Perisic ha provato ad analizzare la prestazione dell’Inter Ivan Perisic ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il pareggio per 2-2 fra Inter e Borussia Monchengladbach. Queste le sue parole. tutto aperto – «Un punto non è eccezionale, ma abbiamo ancora cinque partite da giocare nel girone, quindi è tutto aperto. Penso che avremmo potuto vincere questa partita ma purtroppo abbiamo commesso alcuni errori. I gol li segna sempre la squadra e sbaglia la squadra, quindi dobbiamo migliorare tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il pareggio con il Borussia Monchengladbach, Ivanha provato ad analizzare la prestazione dell’Ivanha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il pareggio per 2-2 frae Borussia Monchengladbach. Queste le sue parole.– «Unnon è, ma abbiamocinque partite da giocare nel girone, quindi è. Penso che avremmo potuto vincere questa partita ma purtroppo abbiamo commesso alcuni errori. I gol li segna sempre la squadra e sbaglia la squadra, quindi dobbiamo migliorare tutti». Leggi su Calcionews24.com

