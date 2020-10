Giostrai e circensi in piazza | “Fermi da mesi e senza sostegni | non ce la facciamo più”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Piazza del Popolo, a Roma, invasa dal ‘popolo del divertimento’ giunto da tutta Italia, da nord a sud, per portare il grido di dolore di un settore duramente colpito dalle restrizioni causa pandemia. Circensi, spettacoli viaggianti, luna park, ma anche lavoratori di parchi giochi, ludoteche, sale per feste, sale eventi, animatori. Alcuni sono fermi da mesi, altri hanno riaperto in estate e ora si avviano a nuove chiusure. La situazione è drammatica.