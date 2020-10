‘Gf Vip 5’, Pierpaolo Pretelli mette un freno al ‘flirt’ con Elisabetta Gregoraci: “Ho deciso che…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sembra essere arrivato ad una conclusione il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: sin dai primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 5 l’ex Velino di Striscia La Notizia aveva palesato il suo interesse per la showgirl che, in un primo momento, sembrava essere ricambiato. Nel corso delle settimane però sono diventate sempre più insistenti le voci di una presunta relazione segreta della donna fuori dalla Casa, sempre smentite dalla diretta interessata ma mai in modo esaustivo. Nella puntata serale condotta da Alfonso Signorini, però, un video ha mostrato dei segnali che presumibilmente l’ex di Flavio Briatore invierebbe a qualcuno fuori, mostrando anche all’ex corteggiatore una verità che non immaginava. La nuova rivelazione, in effetti, ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sembra essere arrivato ad una conclusione il flirt tra: sin dai primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 5 l’ex Velino di Striscia La Notizia aveva palesato il suo interesse per la showgirl che, in un primo momento, sembrava essere ricambiato. Nel corso delle settimane però sono diventate sempre più insistenti le voci di una presunta relazione segreta della donna fuori dalla Casa, sempre smentite dalla diretta interessata ma mai in modo esaustivo. Nella puntata serale condotta da Alfonso Signorini, però, un video ha mostrato dei segnali che presumibilmente l’ex di Flavio Briatore invierebbe a qualcuno fuori, mostrando anche all’ex corteggiatore una verità che non immaginava. La nuova rivelazione, in effetti, ha ...

