Gattuso: "Un possesso palla sterile, adesso non possiamo più sbagliare"

Dopo la clamorosa sconfitta contro l'AZ Alkmaar al San Paolo, il tecnico del Napoli ha commentato l'1-0 degli olandesi ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole di Gattuso: "Il possesso palla va bene ma è stato sterile, oggi non dovevamo perdere e ci vuole più veemenza e più fame. Oggi abbiamo giocato poco senza palla, nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina. Sconfitta? Abbiamo complicato il cammino e ora non possiamo sbagliare più. Abbiamo preso troppi complimenti dopo l'Atalanta, non lo so. Tra tre giorni abbiamo la possibilità di rifarci. L'AZ è una squadra che vinceva 4-0 e ha fatto 4-4, o 3-0 e poi 3-3, questo vuol dire che non pensa mai a difendere così. Oggi invece l'ha fatto. Abbiamo concesso ..."

