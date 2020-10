Galli: 'A Milano l'infezione dilaga, iniziative in ritardo' (Di giovedì 22 ottobre 2020) non è ottimista per : 'A marzo temevo la di Milano, ma fu evitata grazie alla relativa tempestività del lockdown. Adesso stiamo per averla, perché l'infezione dilaga'. Così il direttore Malattie ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) non è ottimista per : 'A marzo temevo la di, ma fu evitata grazie alla relativa tempestività del lockdown. Adesso stiamo per averla, perché l''. Così il direttore Malattie ...

