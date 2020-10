“Favoreggiamento della prostituzione nella sua comunità”: prete condannato a 7 anni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Don Giovanni Usai, sacerdote fondatore della comunità Il Samaritano ad Arborea, è stato condannato dal tribunale di Oristano a 7 anni di carcere per favoreggiamento della prostituzione. Il pm Marco De Crescenzo aveva chiesto di dichiarare colpevole il prete per questa imputazione (ma per una pena a 6 anni) e di assolverlo per un’ipotesi di violenza sessuale. Secondo la Procura il sacerdote, responsabile della comunità di recupero, avrebbe dovuto vigilare sulle ragazze di origini nigeriane invece avrebbe consentito loro di esercitare la prostituzione e, sempre secondo l’accusa, avrebbe ottenuto a sua volta prestazioni dalle giovani ospiti. Ricostruzione totalmente contestata dalla difesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Don GiovUsai, sacerdote fondatorecomunità Il Samaritano ad Arborea, è statodal tribunale di Oristano a 7di carcere per favoreggiamento. Il pm Marco De Crescenzo aveva chiesto di dichiarare colpevole ilper questa imputazione (ma per una pena a 6) e di assolverlo per un’ipotesi di violenza sessuale. Secondo la Procura il sacerdote, responsabilecomunità di recupero, avrebbe dovuto vigilare sulle ragazze di origini nigeriane invece avrebbe consentito loro di esercitare lae, sempre secondo l’accusa, avrebbe ottenuto a sua volta prestazioni dalle giovani ospiti. Ricostruzione totalmente contestata dalla difesa ...

