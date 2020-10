Covid-19, un altro positivo fra i giocatori dello Spezia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo le positività di Marchizza e Maggiore, lo Spezia deve registrare un altro caso di Coronavirus. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club bianconero: “Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la debole positività al Covid-19 di un calciatore e la positività di due tesserati del Club. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e che nella giornata odierna hanno svolto un nuovo ciclo di tamponi di controllo. Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo le positività di Marchizza e Maggiore, lodeve registrare uncaso di Coronavirus. Questo il comunicato ufficiale diramato dal club bianconero: “LoCalcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la debole positività al-19 di un calciatore e la positività di due tesserati del Club. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test-19 e che nella giornata odierna hanno svolto un nuovo ciclo di tamponi di controllo. Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha ...

Sono in corso acquisizioni di materiale informatico con copia di memorie telefoniche e altro materiale a carico di doversi funzionari della Regione Lombardia nell'ambito dell'inchiesta della Procura d ...

Un altro calciatore dello Spezia positivo al Covid

Con lui anche due dipendenti del club aquilotto. Asintomatici sono stati isolati. Parma-Spezia di domenica sarà diretta dall'arbitro Marini ...

