Corona: la videochiamata incredibile del figlio Carlos (Di giovedì 22 ottobre 2020) Qualche ora fa la videochiamata pubblicata dalla mamma Nina Moric in cui il figlio negava la positività del padre da Covid 19 oltre all'accusa di somministrargli psicofarmaci e di picchiarlo Dopo le accuse pubblicate ecco che Fabrizio Corona posta il referto del tampone per il Covid-19 e annuncia che anche Carlos è positivo: "Andiamo avanti come ho sempre fatto"

