Valanga di problemi risolti da iOS 14.1 su iPhone compatibili, peso e altri dettagli (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle scorse ore Apple ha cominciato a distribuire iOS 14.1 sugli iPhone compatibili (da iPhone 6S a melafonini più recenti). Come accade sempre per rilasci integrativi a breve distanza da update di punta come appunto iOS 14, ci troviamo al cospetto di un aggiornamento che include un gran numero di soluzioni di problemi pregressi, piuttosto che nuove funzioni. Il peso del pacchetto è davvero considerevole, ossia 2,39 GB e i dettagli all’interno del changelog ufficiale ci indicano l’importanza di adeguarsi al nuovo software. Come principale e praticamente unica novità di iOS 14.1, c’è da dire che ora gli sviluppatori hanno introdotto la possibilità di riprodurre e modificare video HDR a 10 bit nella cartella foto. Da notare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle scorse ore Apple ha cominciato a distribuire iOS 14.1 sugli(da6S a melafonini più recenti). Come accade sempre per rilasci integrativi a breve distanza da update di punta come appunto iOS 14, ci troviamo al cospetto di un aggiornamento che include un gran numero di soluzioni dipregressi, piuttosto che nuove funzioni. Ildel pacchetto è davvero considerevole, ossia 2,39 GB e iall’interno del changelog ufficiale ci indicano l’importanza di adeguarsi al nuovo software. Come principale e praticamente unica novità di iOS 14.1, c’è da dire che ora gli sviluppatori hanno introdotto la possibilità di riprodurre e modificare video HDR a 10 bit nella cartella foto. Da notare ...

Valentina_Deci : @eliscrivecose Secondo me più che chiudere, dovrebbero fare controlli capillari. Da quando è finito il lockdown, so… - Hrodebert_Z : @BausciaCafe Soliti problemi: difesa di burro e una valanga di gol sbagliati. Così non si va lontano - Balaklava : @sistoandrea1980 @SignorErnesto @VincenzoDeLuca Spesso è difficile far indossare correttamente una mascherina ad un… - catemassa59 : @SkyTG24 La cosa si sta gonfiando...in Sicilia sono stanchi e sovraffollati ,oltre ai loro problemi una valanga è i… - DocenteCarla : LA PORCA...ci porta la guerra in casa...ci porta guerriglia nelle strade...droga a valanga...atti violenti e di dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga problemi Roland Garros, Tsitsipas a valanga. Problemi fisici per Nole, ma passa. I due si sfideranno in semifinale La Gazzetta dello Sport L’autobus dei ritardi

I trasporti, per esempio. In settimana il presidente della Regione e il suo alleato più solido, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci, hanno (ri)scoperto che il nocciolo del ...

Google a valanga con novità per Maps, Meet, Duo, YouTube, Assistant e non solo

Da qualche giorno sembra essere partito un nuovo round di corpose novità, che il colosso della ricerca online sta annunciando a beneficio di alcuni dei suoi più popolari servizi, che hanno ripreso ad ...

I trasporti, per esempio. In settimana il presidente della Regione e il suo alleato più solido, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci, hanno (ri)scoperto che il nocciolo del ...Da qualche giorno sembra essere partito un nuovo round di corpose novità, che il colosso della ricerca online sta annunciando a beneficio di alcuni dei suoi più popolari servizi, che hanno ripreso ad ...