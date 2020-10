Tentato furto e spaccio di droga in casa | 2 arresti in via Duomo e rione Traiano | I NOMI

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: arrestati un 33enne che hadi introdursi in un negozio di viaattraverso le fogne e un 26enne che spacciavainal. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viaall’altezza di via Lucrezia D’Alagno, hanno …