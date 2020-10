Sinner-Herbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Colonia 2 2020 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Jannik Sinner si trova opposto a Pierre Hugues Herbert al secondo turno dell’Atp 250 di Colonia 2. L’altoatesino ha superato agevolmente il primo ostacolo rappresentato da Duckworth: ora il livello si alza e di fronte avrà il talentuoso francese. La partita andrà in scena giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 14.00. La sfida non verrà trasmessa da alcuna emittente italiana in diretta tv: c’è invece l’opportunità di seguirla tramite la piattaforma streaming di TennisTv con l’abbonamento apposito. Sportface.it proporrà aggiornamenti con un live scritto e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Janniksi trova opposto a Pierre Huguesal secondo turno dell’Atp 250 di2. L’altoatesino ha superato agevolmente il primo ostacolo rappresentato da Duckworth: ora il livello si alza e di fronte avrà il talentuoso francese. La partita andrà in scena giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 14.00. La sfida non verrà trasmessa da alcuna emittente italiana intv: c’è invece l’opportunità di seguirla tramite la piattaformadi TennisTv con l’abbonamento apposito. Sportface.it proporrà aggiornamenti con un live scritto e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

paolochirdo75 : RT @GeorgeSpalluto: Cambia l'outfit, non cambia Sinner. Duckworth dominato 61 62 in 61 minuti e accesso agli ottavi di finale dell'Atp250 d… - AngeloGallo87 : RT @GeorgeSpalluto: Cambia l'outfit, non cambia Sinner. Duckworth dominato 61 62 in 61 minuti e accesso agli ottavi di finale dell'Atp250 d… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Cambia l'outfit, non cambia Sinner. Duckworth dominato 61 62 in 61 minuti e accesso agli ottavi di finale dell'Atp250 d… - vitasportivait : ?? #Tennis | #Bett1HulksChampionship A Colonia, Jannik #Sinner ???? liquida agevolmente James #Duckworth ???? con il pu… -