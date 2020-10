Ranking Uefa aggiornato al 21 ottobre 2020 dopo Inter-M’Gladbach e Midtjylland-Atalanta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ecco la situazione del Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 21 ottobre. Cala il sipario sulla prima giornata della Uefa Champions League con le ultime due gare per le italiane. dopo le vittorie di Juventus e Lazio, quest’oggi arriva un pari per l’Inter contro il Borussia Monchengladbach (2-2) e una vittoria per l’Atalanta, 4-0 in trasferta contro il modesto Midtjylland. Ranking Uefa aggiornato A MERCOLEDI’ 21 ottobre Spagna 81.712 Inghilterra 80.140 ITALIA 63.010 Germania 61.856 Francia 50.748 Portogallo 40.949 Russia 36.882 Belgio 33.300 Olanda 32.200 Austria 31.625 Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ecco la situazione dela mercoledì 21. Cala il sipario sulla prima giornata dellaChampions League con le ultime due gare per le italiane.le vittorie di Juventus e Lazio, quest’oggi arriva un pari per l’contro il Borussia Monchengladbach (2-2) e una vittoria per l’, 4-0 in trasferta contro il modestoA MERCOLEDI’ 21Spagna 81.712 Inghilterra 80.140 ITALIA 63.010 Germania 61.856 Francia 50.748 Portogallo 40.949 Russia 36.882 Belgio 33.300 Olanda 32.200 Austria 31.625

Ora l'Uefa ha deciso di cancellarli per via della seconda ondata del virus. Gli Europei Under19 avrebbero dovuto svolgersi nel luglio scorso, con finale l'1 agosto, poi erano tati rinviati a novembre ...

Uefa, cancellato l'Europeo U19: l'Italia va al Mondiale U20

La Uefa si è arresa, con una decisione che pesa moltissimo sul calcio continentale: a qualificarsi saranno solo le prime 5 del ranking, ossia Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo. La Fede ...

