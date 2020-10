Papa Francesco | “Sì alle unioni civili tra omosessuali”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le parole del Ponteficesi dice favorevoletra omosessuali. Ne ha parlato proprio nel documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma e mostrato per la prima volta il 21 ottobre. Le persone omosessuali – ha spiegato- hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo. Negli ultimi anni grazie all’impegno dele al lavoro della Chiesa si è lavato per un riconoscimento delle coppie omosessuali, garantendone i diritti ma senza venire meno al sacro ...