Lombardia: per Fontana che esita dopo l’altolà di Salvini, la spallata del raddoppio dei contagi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)La notizia ha cominciato a circolare da pochi minuti nei piani alti di Palazzo Lombardia, la sede della regione subito dietro lo storico Pirellone. Secondo la prima aggregazione grezza dei dati in arrivo dalle varie province, il numero dei nuovi contagi da Coronavirus supererebbe la cifra di 4.000, un raddoppio rispetto alla soglia dei giorni scorsi, già di per sé allarmante. Il riscontro ufficiale del pomeriggio costituirà la spallata che dovrebbe porre fine alle esitazioni sulle misure più drastiche contenute nell’ordinanza già predisposta dai tecnici del governatore Attilio Fontana, che come è ormai noto è ferma per le obiezioni mosse dal leader della Lega ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)La notizia ha cominciato a circolare da pochi minuti nei piani alti di Palazzo, la sede della regione subito dietro lo storico Pirellone. Secondo la prima aggregazione grezza dei dati in arrivo dalle varie province, il numero dei nuovida Coronavirus supererebbe la cifra di 4.000, unrispetto alla soglia dei giorni scorsi, già di per sé allarmante. Il riscontro ufficiale del pomeriggio costituirà lache dovrebbe porre fine allezioni sulle misure più drastiche contenute nell’ordinanza già predisposta dai tecnici del governatore Attilio, che come è ormai noto è ferma per le obiezioni mosse dal leader della Lega ...

