Lombardia: coprifuoco e autocertificazione Salvini: 'no stop da me' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fontana firma l'orinananza: da domani coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e blocco dei centri commerciali non alimentari nel fine settimana. Spostamenti far provincie solo per comprovate esigenze ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Fontana firma l'orinananza: da domanidalle 23 alle 5 del mattino e blocco dei centri commerciali non alimentari nel fine settimana. Spostamenti far provincie solo per comprovate esigenze ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - giovcusumano : RT @Iperbole_: Tutto questo mentre slitta la firma di Fontana sul coprifuoco che dovrebbe partire da stasera perché Salvini si è messo in m… - Samira1577 : RT @Danilo_Sant65: Per la serie 'non conti un caxxo' @matteosalvinimi :'Nessun #coprifuoco in #Lombardia-voglio vederci chiaro'passano tre… -