Ilaria D'Amico pronta a tornare in tv: quando e dove la vedremo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilaria D'Amico pronta per tornare in tv. Negli scorsi mesi la bellissima e storica conduttrice di Sky aveva detto addio al calcio dopo ben 18 anni di conduzione: "Sono stati anni incredibili, da quando eravamo all'inizio, con tante valigie vuote da riempire. Mi sono divertita, emozionata e appassionata ogni minuto delle mie dirette e questo è stato possibile grazie ai miei compagni di viaggio", aveva spiegato la giornalista nel corso della sua ultima diretta televisiva, al termine della finale di Champions League. Un annuncio che aveva sicuramente spiazzato il suo pubblico, quello di abbandonare il programma dopo quasi 20 anni per potersi vivere nuove avventure. Poi è arrivata l'estate e Ilaria, che ha trascorso le vacanze in famiglia, con Gigi Buffon, i suoi ...

