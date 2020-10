I genitori non la considerano, e lei si inventa una rapina: 13 enne beccata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ragazza voleva soltanto richiamare l’attenzione dei genitori troppo impegnati per stare con lei, e cosi la 13enne si inventa una rapina per richiamare la loro attenzione. Ragazzo (Facebook)Capita a volte che i ragazzi siano vittime della solitudine, magari per dei genitori troppo impegnati con il lavoro o altro. Capita allora che questi ragazzi proprio non riescano a sopportare l’essere messi da parte, a vivere quella condizione. E allora il resto è soltanto richiesta di attenzione. Certo, c’è chi richiede attenzione in un modo semplice, tranquillo, e chi invece si affida a mezzi non proprio convenzionali, qualcosa di molto complicato per la verità. In questo caso una ragazzina di Pistoia, ha pensato bene di attirare l’attenzione ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La ragazza voleva soltanto richiamare l’attenzione deitroppo impegnati per stare con lei, e cosi la 13siunaper richiamare la loro attenzione. Ragazzo (Facebook)Capita a volte che i ragazzi siano vittime della solitudine, magari per deitroppo impegnati con il lavoro o altro. Capita allora che questi ragazzi proprio non riescano a sopportare l’essere messi da parte, a vivere quella condizione. E allora il resto è soltanto richiesta di attenzione. Certo, c’è chi richiede attenzione in un modo semplice, tranquillo, e chi invece si affida a mezzi non proprio convenzionali, qualcosa di molto complicato per la verità. In questo caso una ragazzina di Pistoia, ha pensato bene di attirare l’attenzione ...

