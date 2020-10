Giulia De Lellis e Damante non sono più una coppia: volano stracci tra amici e parenti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono più una coppia ormai da mesi. Lei, a quanto pare, sta frequentando da giugno Carlo Gussalli Beretta, amico del deejay veronese che non l’avrebbe presa bene (tanto da cancellare le fotografie che lo ritraggono con la ex dal suo profilo di Instagram). Giulia De Lellis e Andrea... L'articolo Giulia De Lellis e Damante non sono più una coppia: volano stracci tra amici e parenti proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AndreaDenonpiù unaormai da mesi. Lei, a quanto pare, sta frequentando da giugno Carlo Gussalli Beretta, amico del deejay veronese che non l’avrebbe presa bene (tanto da cancellare le fotografie che lo ritraggono con la ex dal suo profilo di Instagram).Dee Andrea... L'articoloDenonpiù unatraproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Dopo Fedez e Chiara, Giuseppe Conte chiama anche Giulia De Lellis ??? #Parody - blogtivvu : Giulia De Lellis e Damante non sono più una coppia: volano stracci tra amici e parenti #DAmellis - Radio105 : 'Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda… - xjsekhmet : RT @saudade1606: Comunque stavo pensando al fatto che Giulia De Lellis in 2 anni ha cambiato “casina” 7 volte. E rido perchè a breve ci sar… - saudade1606 : Comunque stavo pensando al fatto che Giulia De Lellis in 2 anni ha cambiato “casina” 7 volte. E rido perchè a breve… -