Gimbe: "Misure deboli e in ritardo. Nessuna strategia: si va al lockdown" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Angeli "Governo e Regioni disattendono le loro stesse indicazioni" Misure in ritardo e insufficienti e mancanza di strategia: «così inevitabile il lockdown». Ancora una volta il rapporto della Fondazione Gimbe mette a nudo le falle di governo e regioni nella gestione della pandemia. L'inadeguatezza degli interventi finisce nel mirino del presidente Gimbe, Nino Cartabellotta . «La necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione di Misure troppo deboli per piegare una curva dei contagi in vertiginosa ascesa», osserva Cartabellotta denunciando la mancanza di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesca Angeli "Governo e Regioni disattendono le loro stesse indicazioni"ine insufficienti e mancanza di: «così inevitabile il». Ancora una volta il rapporto della Fondazionemette a nudo le falle di governo e regioni nella gestione della pandemia. L'inadeguatezza degli interventi finisce nel mirino del presidente, Nino Cartabellotta . «La necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione ditroppoper piegare una curva dei contagi in vertiginosa ascesa», osserva Cartabellotta denunciando la mancanza di ...

RaiNews : 'La scelta di non introdurre misure più drastiche per tutelare l'economia mette in luce la 'non-strategia' di piani… - LaStampa : Covid, Gimbe: “Il virus avanza velocemente, troppo deboli le misure adottate. Si va verso un lockdown” - SkyTG24 : Covid-19, Gimbe: “Virus avanza ma misure deboli, si va verso lockdown” - chiar9 : RT @Cartabellotta: «Due #Dpcm in una settimana confermano che contenimento #SecondaOndata è affidato ad una 'non strategia': inseguire nume… - NadiaStefanel : RT @Cartabellotta: La “non strategia” di inseguire i numeri del giorno con uno stillicidio di #Dpcm spingerà il Paese verso quel #lockdown… -