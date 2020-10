Ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi del 1992 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) PALERMO – Condanna all’ergastolo per il superlatitante Matteo Messina Denaro al processo per le stragi del 1992 di Capaci e via D’Amelio, in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio. Messina Denaro, figlio del capomafia Francesco Messina Denaro, morto nel 1998, è latitante dal 1993. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) PALERMO – Condanna all’ergastolo per il superlatitante Matteo Messina Denaro al processo per le stragi del 1992 di Capaci e via D’Amelio, in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio. Messina Denaro, figlio del capomafia Francesco Messina Denaro, morto nel 1998, è latitante dal 1993.

Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - fattoquotidiano : Il boss Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio - Open_gol : Il boss latitante Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi di Capaci e di Via D'Amelio in cui persero… - MigrantiI : RT @rostokkio: Matteo Messina Denaro condannato all'ergastolo per le stragi del '92 . La notizia gli ha rovinato la latitanza. - emmovediamo : RT @chilhavistorai3: Ergastolo a Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D'Amelio, in cui morirono Giovanni Falcone, Francesca… -