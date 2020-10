Denuncia e multa da 400 euro per una donna (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una donna si è rifiutata di indossare la mascherina sul treno e ha aggredito un poliziotto. Ha ottenuto una multa da 400 euro e una Denuncia. Rifiuta la mascherina sul treno e aggredisce un poliziotto: Denunciata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unasi è rifiutata di indossare la mascherina sul treno e ha aggredito un poliziotto. Ha ottenuto unada 400e una. Rifiuta la mascherina sul treno e aggredisce un poliziotto:ta su Notizie.it.

fabioferrero71 : @Daniela19633 @MarcoSanavia1 Ripeto,si sa che non la pagano e non gliene frega - lodevodire : @fabioferrero71 @MarcoSanavia1 Le aziende di trasporto fanno questo ragionamento, la maggior parte paga e se non pa… - Do_Dec : RT @GiancarloDeRisi: Delatori i vicini di casa. Torino, è positiva al Covid ma rompe più volte l'isolamento per andare a gettare l'immondiz… - fabioferrero71 : @MarcoSanavia1 Perché racconti banalità ? Perché tua figlia che ha la multa con la matricola del controllore non de… - Llukas79 : RT @GiancarloDeRisi: Delatori i vicini di casa. Torino, è positiva al Covid ma rompe più volte l'isolamento per andare a gettare l'immondiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Denuncia multa Sannicandro, sorpresi a rubare olive senza mascherina: denuncia e multa per due 26enni Il Quotidiano Italiano - Bari Rifiuta la mascherina sul treno e aggredisce un poliziotto: denunciata

Una donna si è rifiutata di indossare la mascherina sul treno e ha aggredito un poliziotto. Ha ottenuto una multa da 400 euro e una denuncia. Gli ultimi decreti firmati dal premier Giuseppe Conte ...

Vanno a prendere l'auto dell'amico fermato dalla polizia ma dovevano essere in quarantena: denunciati

L’uomo - impossibilitato a guidare - ha contattato un suo conoscente per farsi portare l’auto a casa. Conoscente che è giunto poco dopo accompagnato dalla moglie. I due, una volta sottoposti a control ...

Una donna si è rifiutata di indossare la mascherina sul treno e ha aggredito un poliziotto. Ha ottenuto una multa da 400 euro e una denuncia. Gli ultimi decreti firmati dal premier Giuseppe Conte ...L’uomo - impossibilitato a guidare - ha contattato un suo conoscente per farsi portare l’auto a casa. Conoscente che è giunto poco dopo accompagnato dalla moglie. I due, una volta sottoposti a control ...