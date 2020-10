Ciaccheri | stop a supplenti-trottole in infanzia e nidi

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – “Dai Municipi, dalle Organizzazione Sindacali, dal personale e dalle famiglie sono arrivate pressanti le richieste all’Assessora alla Scuola Veronica Mammi’ dipare le assurde disposizioni varate nelle ultime settimane, dove si da’ il via libera all’utilizzo comedel personale supplente di scuole dell’e asili nido comunali, in spregio a tutte le direttive delle autorita’ per ridurre al minimo il rischio contagio da COVID-19.” “Sempre alla Mammi’ abbiamo chiesto assieme alla nostra Assessora alla Scuola Francesca Vetrugno, vista la necessita’ di un maggiore impiego di personale, di trasformare tutti i contratti part-time, sottoscritti da centinaia di precarie, in contratti full-time”. Cosi’ il Portavoce di Liberare Roma e ...

Ciaccheri stop

