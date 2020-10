Calciomercato Juventus | addio Dybala | l’Inter nel futuro?

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si sa come in molte storie d’amore, ci sono momenti alti e bassi. La storia trae lasta vivendo ancora una volta uno di questi bassi momenti. Il giocatore argentino si trova sempre citato nelle notizie didegli ultimi mesi. Già nel 2019 sembrava scontato un suodalla Juve, direzione Manchester United. Trattativa poi saltata per la forte forza di volontà del giocatore di rimanere a Torino. La notizia clamorosa arriva dalla Spagna: secondo quanto riporta fichajes.net, l’Inter di Conte sarebbe pronta a strappare il fuoriclasse argentino ai bianconeri. Qualora i nerazzuri dovessero cedere Lautaro Martinez potrebbero infatti concentrarsi seriamente su. Agnelli lascerà partire il suo gioiellino in direzione Milano? LEGGI ANCHE: ...