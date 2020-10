Belen e Antonino Spinalbese in fuga d’amore col camper (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come due ragazzini in fuga d’amore su e giù per l’Italia, senza mete e senza pretese, solo un camper e tanto amore. Belen Rodriguez si è concessa un weekend romantico in viaggio con il fidanzato Antonino Spinalbese. Sui social il racconto di immagini alla guida, una tshirt bianca e stropicciata appesa nel vano, un laghetto incontaminato solo per loro e lo sguardo sognante di chi ha realizzato il proprio desiderio. Tra i follower c’è chi apprezza, chi critica, chi nota l’incredibile somiglianza tra Antonino e l’ex della Rodriguez, il pilota Andrea Iannone, chi consiglia alla showgirl di godersi la vita e chi dice: “Tutte noi vorremmo essere Belen e quanti maschietti vorrebbero appendere la maglietta sopra la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Come due ragazzini ind’amore su e giù per l’Italia, senza mete e senza pretese, solo une tanto amore.Rodriguez si è concessa un weekend romantico in viaggio con il fidanzato. Sui social il racconto di immagini alla guida, una tshirt bianca e stropicciata appesa nel vano, un laghetto incontaminato solo per loro e lo sguardo sognante di chi ha realizzato il proprio desiderio. Tra i follower c’è chi apprezza, chi critica, chi nota l’incredibile somiglianza trae l’ex della Rodriguez, il pilota Andrea Iannone, chi consiglia alla showgirl di godersi la vita e chi dice: “Tutte noi vorremmo esseree quanti maschietti vorrebbero appendere la maglietta sopra la ...

