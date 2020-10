“A Palermo assembramenti e lunghe code per vaccinare i bimbi contro l’influenza, la Regione intervenga”: la lettera dei genitori a Musumeci (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiedono di potere vaccinare i propri figli contro l’influenza prenotando il servizio da casa, senza aspettare il proprio turno davanti agli ambulatori. Un bel problema in tempi di coronavirus, visto che in questo modo si formano lunghe code e si creano assembramenti. Per questo motivo i genitori di Palermo hanno scritto una lettera al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, e all’Assessore alla Sanità, Ruggero Razza. “Siamo madri e padri palermitani con la sola colpa di voler seguire le linee guida del Ministero sul vaccino anti influenzale in età pediatrica, quest’anno fortemente raccomandato dai 6 mesi ai 6 anni anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chiedono di poterei propri figlil’influenza prenotando il servizio da casa, senza aspettare il proprio turno davanti agli ambulatori. Un bel problema in tempi di coronavirus, visto che in questo modo si formanoe si creano. Per questo motivo idihanno scritto unaal governatore della Sicilia, Nello, e all’Assessore alla Sanità, Ruggero Razza. “Siamo madri e padri palermitani con la sola colpa di voler seguire le linee guida del Ministero sul vaccino anti influenzale in età pediatrica, quest’anno fortemente raccomandato dai 6 mesi ai 6 anni anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e ...

Il sindaco Leoluca Orlando ha dato disposizione di annullare tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune il cui svolgimento è previsto all’interno di Palazzo delle Aquile e Villa ...

Divieti, chiusure e coprifuoco: tre livelli per fermare il contagio

Pronta l’ordinanza che entrerà in vigore dal prossimo weekend dalle 21 alle 24: niente fiere, prenotazioni per ville e giardini Sarà ...

