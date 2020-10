Virus, controlli dei Nas in piscine e palestre (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Non sono focolai, per ora non risulta e comunque vanno fatti più controlli da parte delle forze dell'ordine ma anche di vigili mandati dai sindaci". Ha annunciato per venerdi nuove misure: mascherine e meno gente all'interno Leggi su repubblica (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. "Non sono focolai, per ora non risulta e comunque vanno fatti piùda parte delle forze dell'ordine ma anche di vigili mandati dai sindaci". Ha annunciato per venerdi nuove misure: mascherine e meno gente all'interno

mgrazia1961 : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo Quando si chiedevano controlli per evitare il diffondersi del virus nella passata spensierata estate, quest… - fainformazione : Covid Campania: arriva l'esercito contro gli irresponsabili Ad annunciarlo lo stesso presidente De Luca che, già d… - fainfocronaca : Covid Campania: arriva l'esercito contro gli irresponsabili Ad annunciarlo lo stesso presidente De Luca che, già d… - edofux : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo Quando si chiedevano controlli per evitare il diffondersi del virus nella passata spensierata estate, quest… - MicheleGuetta : RT @stegian67: Quando il virus era in Cina i Cinesi potevano andare all'estero senza controlli e chi ne parlava spariva. Ora che il virus è… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus controlli Virus, controlli dei Nas in piscine e palestre La Repubblica Coronavirus: ansia e smartworking peggiorano la salute di denti

alla mancanza di visite di controllo e alla scarsa igiene orale, è riconducibile anche alla maggiore ansia determinata dal distanziamento sociale. Molte persone infatti somatizzano lo stress nel cavo ...

Coronavirus: l'indagine nel mondo, sì a vaccino associato a fiducia nel governo

Le ragioni di quella che i ricercatori chiamano esitazione vaccinale "devono essere comprese e affrontate, altrimenti c'è il rischio di ritardare il controllo globale di questa pandemia". Gli autori ...

alla mancanza di visite di controllo e alla scarsa igiene orale, è riconducibile anche alla maggiore ansia determinata dal distanziamento sociale. Molte persone infatti somatizzano lo stress nel cavo ...Le ragioni di quella che i ricercatori chiamano esitazione vaccinale "devono essere comprese e affrontate, altrimenti c'è il rischio di ritardare il controllo globale di questa pandemia". Gli autori ...