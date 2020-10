Un posto al sole | alcuni personaggi “storici” lasceranno la soap di Rai 3?

(Di martedì 20 ottobre 2020) Unal: dopo l’addio di Carmen Scivittaro (Teresa), anche altridi spicco potrebbero uscire dalla trama della“made in Napoli”. Dopo l’uscita di scena di Carmen Scivittaro (alias Teresa Dicono Testa), i fan di Unal(l’amatissima“made in Napoli” di Rai 3) potrebbero fare i conti con …

sonolarolla : RT @orbyn1200: un posto al sole - orbyn1200 : un posto al sole - ItaliaBuon : RT @PinoMusolino: A volte, a #Venezia, di mattina capita che spunti un sole carico e birichino dietro alle #Zitelle, proprio dove sono nato… - TopMoviie : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Perché solo l’amore spegne l’odio, solo l’amore vince fino in fondo l’ingiustizia. Solo l’amore fa posto all’altro. Solo l’amore è la via per la piena comunione tra di noi”.Ottiene comunque risultati di rilievo, visto che nel biennio a Valencia vince la Coppa del Re, mentre nelle quattro stagioni al Chelsea fa sempre meglio, arrivando al secondo posto nel 2004, dietro ...