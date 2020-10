Tumore al seno, l’importanza della chirurgia plastica dopo un intervento (Di martedì 20 ottobre 2020) BRA Day. È una ricorrenza importante per le donne, quella che si celebra il 21 ottobre in tutto il mondo. È la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria, in programma in più di dieci Paesi negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Europa. Esistono infatti tecniche sempre più precise ed efficaci di chirurgia plastica che possono aiutare, sul fronte fisico ma soprattutto psicologico, le donne che affrontano la malattia. Aumentare la conoscenza L’ obiettivo della giornata è sottolineare che la ricostruzione del proprio seno significa per la donna il recupero della propria identità femminile ed è quindi parte integrante del trattamento oncologico. Gli studi più recenti rivelano infatti che ... Leggi su dilei (Di martedì 20 ottobre 2020) BRA Day. È una ricorrenza importante per le donne, quella che si celebra il 21 ottobre in tutto il mondo. È la giornata internazionale per la consapevolezzaricostruzione mammaria, in programma in più di dieci Paesi negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Europa. Esistono infatti tecniche sempre più precise ed efficaci diche possono aiutare, sul fronte fisico ma soprattutto psicologico, le donne che affrontano la malattia. Aumentare la conoscenza L’ obiettivogiornata è sottolineare che la ricostruzione del propriosignifica per la donna il recuperopropria identità femminile ed è quindi parte integrante del trattamento oncologico. Gli studi più recenti rivelano infatti che ...

XFactor_Italia : Prima di iniziare, @MarroneEmma ci ricorda che ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. ?? Noi di… - Mov5Stelle : Oggi, per la Giornata nazionale sul tumore metastatico alla mammella, il palazzo di Montecitorio si è illuminato di… - AIRC_it : La prevenzione del tumore del seno comincia dai 20 anni con controlli annuali dal ginecologo o da uno specialista s… - Colonnello_P85 : Ottobre è il “mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno” e noi della Due C International ci teniamo… - imlouisfav : RT @StephanHugs: Oggi è una giornata molto importante per me. Oggi è la giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno. NON ASPETT… -