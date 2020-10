Traffico Roma del 20-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Massimo Vischi sul raccordo anulare persi procede in fila in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Tuscolana e tra la centro della tela Prenestina in carreggiata interna si rallenta poi risultato Urbano della A24 tra le uscite taglienti e Tor Cervara direzione raccordo anulare code anche sulla via Salaria da via Panama fino alla tangenziale ed anche in tangenziale si sta in fila da Tor di Quinto fino alla Salaria direzione San Giovanni ed è Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico per un incidente ci sono ancora Code in viale del Policlinico ed ancora in via di Bravetta all’incrocio con via Camillo Serafini ed il consueto appello restiamo a distanza nel Lazio è obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio ...