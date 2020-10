Sileri | su Calenda decida il Pd | noi abbiamo Raggi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma – “In politica da due anni, non sono pentito ma dispiaciuto perche’ sono abituato a correre piu’ veloce; mai deluso, per ora, dai 5 stelle ma gradirei meno indiscrezioni. Con chi andrei a cena stasera tra i 5 Stelle? Direi Luigi Di Maio, un rapporto di piu’ lunga data rispetto a Di Battista, mi faccia fare il democristiano.” “Rispetto alla candidatura diper Roma, lasciamo decidere al Partito democratico, noiuna sindaca che sta ancora lavorando, Virginia. Il momento peggiore da viceministro e’ stato sentire il bollettino dei morti per Covid, tra cui il personale sanitario, mentre quello migliore puo’ essere ogni giorno”. Lo ha dichiarato il viceministro della Salute Pierpaolonel corso del programma ‘Tagada” su ...