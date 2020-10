“Salvini suprematista bianco”: ecco come Rula Jebreal parla di noi al mondo (Di martedì 20 ottobre 2020) New York, 20 ott – Suprematisti bianchi, suprematisti bianchi ovunque. Per Rula Jebreal, che vive da molto tempo negli Usa, l’Europa ha gli stessi identici problemi della sua nuova Patria adottiva. Il perché è presto detto: gettando alla rinfusa a corredo di articoli liberal “yankee” hashtag su Matteo Salvini continua a far passare nella mente dei suoi follower l’idea che lei abbia il titolo di esperta sul Belpaese. Cosa che, sappiamo bene, non è così. Rula Jebreal: “Leader suprematisti bianchi: Salvini” Condividendo un articolo della rivista Boston Review dedicata alla “storia globale del suprematismo bianco”, la bella Rula scrive (rigorosamente in inglese, perché per lei l’Italia è così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) New York, 20 ott – Suprematisti bianchi, suprematisti bianchi ovunque. Per, che vive da molto tempo negli Usa, l’Europa ha gli stessi identici problemi della sua nuova Patria adottiva. Il perché è presto detto: gettando alla rinfusa a corredo di articoli liberal “yankee” hashtag su Matteo Salvini continua a far passare nella mente dei suoi follower l’idea che lei abbia il titolo di esperta sul Belpaese. Cosa che, sappiamo bene, non è così.: “Leader suprematisti bianchi: Salvini” Condividendo un articolo della rivista Boston Review dedicata alla “storia globale del suprematismo bianco”, la bellascrive (rigorosamente in inglese, perché per lei l’Italia è così ...

