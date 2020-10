Pd: Bettini, ‘non penso a corrente ma ad area culturale per rifondare partito e sinistra’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Credo in Zingaretti. Ora sento il desiderio di parlare maggiormente in prima persona. Vorrei promuovere insieme ad altre energie disponibili e libere un’area politica e culturale che possa contribuire alla rifondazione del Pd e della sinistra. In solidarietà, prima di tutto, con la maggioranza congressuale. Stimo grandemente sia Orlando sia Franceschini. Non penso a una corrente. Piuttosto a un’occasione in più di dialogo tra tutti”. Lo dice Goffredo Bettini, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.L'articolo Pd: Bettini, ‘non penso a corrente ma ad area culturale per rifondare ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Credo in Zingaretti. Ora sento il desiderio di parlare maggiormente in prima persona. Vorrei promuovere insieme ad altre energie disponibili e libere un’politica eche possa contribuire alla rifondazione del Pd e della sinistra. In solidarietà, prima di tutto, con la maggioranza congressuale. Stimo grandemente sia Orlando sia Franceschini. Nona una. Piuttosto a un’occasione in più di dialogo tra tutti”. Lo dice Goffredo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.L'articolo Pd:, ‘nonma adper...

