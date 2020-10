(Di martedì 20 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, gli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Eugenio Ferraro, durante i consueti servizi finalizzati alla prevenzione di furti e rapine, hanno notato un uomo, che con fare sospetto, camminava sul Lungomare Toscanelli, in direzione del Pontile di. L’arresto L’uomo, senza indossare la mascherina e al telefono cellulare, percorreva il marciapiede avanti e indietro e, approfittando dell’uscita di un uomo da un, si è introdotto all’interno indossando, soltanto a quel punto, la mascherina di colore nero. Insospettiti da tale comportamento, gli agenti hanno deciso di monitorare la situazione e, dopo qualche istante, hanno visto uscire l’uomo dalin sella ad una bicicletta di colore bianco. Notati subito gli agenti in borghese, il “rider” ...

CorriereCitta : Ostia, entra in un condominio e poi tenta la fuga: preso topo di appartamento - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Il Corriere della Città: Ostia, entra dal barbiere e ruba…il barattolo delle mance: i titolari pubblicano il video dell… - GHERARDIMAURO1 : Il Corriere della Città: Ostia, entra dal barbiere e ruba…il barattolo delle mance: i titolari pubblicano il video… - zazoomblog : Ostia entra dal barbiere e ruba…il barattolo delle mance: i titolari pubblicano il video delle telecamere (GUARDA)… - CorriereCitta : Ostia, entra dal barbiere e ruba…il barattolo delle mance: i titolari pubblicano il video delle telecamere (GUARDA) -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia entra

Il Corriere della Città

Alla luce delle disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e con l’obiettivo di tutelare la salute della collettività l’Associazione rinvia la XXIX Rassegna del Mare Ostia - A seguito dell’entrata in ...'In questi mesi non si è fatto nulla per preparare la linea a questa seconda ondata di Covid e sia la Regione che il Comune ci dovrebbero spiegare come possono i cittadini del nostro territorio andare ...