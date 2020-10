Nissan punta ancora su Buemi e Rowland per la Formula E 2021

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nel segno della continuità. Dopo aver chiuso la sesta stagione diE al secondo posto tra i costruttori, il teame.dams ha deciso di confermare i due piloti Sebastiene Oliver. Entrambi nell’annata appena conclusasi hanno messo insieme un totale di 167 punti, dividendoseli quasi alla pari: lo svizzero si è infatti piazzato quarto nel campionato piloti con 84 punti, seguito proprio dall’inglese a quota 83. I risultati ottenuti durante laE 2020 sono stati positivi per l’azienda giapponese che è riuscita a conquistare una pole-position, cinque podi e una brillante vittoria cona Tempelhof, penultimo apmento della scorsa stagione. I due team manager della squadra, Olivier e ...

La Stagione 7 sarà la terza per la coppia che lo scorso campionato ha corso su livelli equilibrati e contribuito perfettamente alla pari al piazzamento Nissan e.dams nel Costruttori ...