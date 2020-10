Lazio: Inzaghi e Immobile nel post-partita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Lazio ha battuto per 3-1 il Borussia Dortmund inaugurando così la fase a gironi di Champions League. I biancocelesti hanno vinto contro i tedeschi grazie ai gol di Immobile, Luiz Felipe e il neo acquisto Akpa-Akpro. Come di consueto mister Inzaghi ha commentato la gara accennando anche al rinnovo di contratto. Ciro Immobile anche ha espresso il proprio parere sulla partita di stasera. Inzaghi e Immobile, come hanno commentato la partita? Simone Inzaghi ha parlato in questo modo al termine di Lazio – Borussia Dortmund: “Umili nell’affrontare una squadra fortissima e piena di qualità, hanno trovato davanti una grande Lazio. Ci siamo sacrificati molto e abbiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha battuto per 3-1 il Borussia Dortmund inaugurando così la fase a gironi di Champions League. I biancocelesti hanno vinto contro i tedeschi grazie ai gol di, Luiz Felipe e il neo acquisto Akpa-Akpro. Come di consueto misterha commentato la gara accennando anche al rinnovo di contratto. Ciroanche ha espresso il proprio parere sulladi stasera., come hanno commentato la? Simoneha parlato in questo modo al termine di– Borussia Dortmund: “Umili nell’affrontare una squadra fortissima e piena di qualità, hanno trovato davanti una grande. Ci siamo sacrificati molto e abbiamo ...

