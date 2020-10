L’ambulanza del futuro è autonoma, green e con un drone anti-traffico (Di martedì 20 ottobre 2020) Il progetto dell’ambulanza Erka (foto: Roman Ignatowski / Behance)autonoma, alimentata con energia pulita e collegata a un drone anti-traffico. L’ambulanza del futuro potrebbe essere così. O almeno così la immaginano Roman Ignatowski (designer industriale dei trasporti) e Maja Bryniarska (ingegnere, architetto e designer industriale), che hanno disegnato il progetto di Erka. Un mezzo di trasporto per le emergenze mediche che, per ora, è solo un modello virtuale, ma potrebbe dare spunti utili per rinnovare le tradizionali ambulanze. Il concept design arriva da Cracovia, in Polonia, e nei giorni del nuovo acuirsi dell’emergenza coronavirus, con le sirene che sfrecciano tutto il giorno, è particolarmente interessante. Tra gli obiettivi di Erka ci sono il ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) Il progetto dell’ambulanza Erka (foto: Roman Ignatowski / Behance), alimentata con energia pulita e collegata a un. L’ambulanza delpotrebbe essere così. O almeno così la immaginano Roman Ignatowski (designer industriale dei trasporti) e Maja Bryniarska (ingegnere, architetto e designer industriale), che hanno disegnato il progetto di Erka. Un mezzo di trasporto per le emergenze mediche che, per ora, è solo un modello virtuale, ma potrebbe dare spunti utili per rinnovare le tradizionali ambulanze. Il concept design arriva da Cracovia, in Polonia, e nei giorni del nuovo acuirsi dell’emergenza coronavirus, con le sirene che sfrecciano tutto il giorno, è particolarmente interessante. Tra gli obiettivi di Erka ci sono il ...

ZZiliani : 3-0 per la Juve e 1 punto in meno al Napoli. Finalmente. Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie pos… - partenopeoswiss : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa: questa è l'ambulanza che continua ad essere usata sia per i residenti sia per i migranti che arrivano. Prot… - caterinacorda1 : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa: questa è l'ambulanza che continua ad essere usata sia per i residenti sia per i migranti che arrivano. Prot… - GiovannaCampi6 : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa: questa è l'ambulanza che continua ad essere usata sia per i residenti sia per i migranti che arrivano. Prot… - MenegazziMarina : RT @GiancarloDeRisi: Lampedusa: questa è l'ambulanza che continua ad essere usata sia per i residenti sia per i migranti che arrivano. Prot… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambulanza del Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (5) Affaritaliani.it