Inter Borussia Monchengladbach: cosa deve temere la squadra di Conte (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Inter di Conte non può permettersi le difficoltà delle ultime partite contro il Borussia Monchengladbach. I tedeschi sono letali nelle transizioni In queste prime giornate, stiamo vedendo una versione abbastanza inedita dell’Inter di Conte. Le squadra del tecnico leccese a volte soffrivano di prevedibilità offensiva, con poche (e ripetitive) soluzioni tattiche nella trequarti avversaria. Un difetto che si era visto con chiarezza nella seconda parte della stagione 2019-2020. Il calcio di Conte si è però contraddistinto per fasi di non possesso estremamente solide e granitiche, con gli avversari che faticavano a trovare varchi. Al contrario, queste partite dell’Inter si sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) L’dinon può permettersi le difficoltà delle ultime partite contro il. I tedeschi sono letali nelle transizioni In queste prime giornate, stiamo vedendo una versione abbastanza inedita dell’di. Ledel tecnico leccese a volte soffrivano di prevedibilità offensiva, con poche (e ripetitive) soluzioni tattiche nella trequarti avversaria. Un difetto che si era visto con chiarezza nella seconda parte della stagione 2019-2020. Il calcio disi è però contraddistinto per fasi di non possesso estremamente solide e granitiche, con gli avversari che faticavano a trovare varchi. Al contrario, queste partite dell’si sono ...

Inter : ??? | VIGILIA Verso #InterBorussia: ecco il programma delle attività pre match ???? ?? - valentinolazaro : Back in full team training. ???? @borussia Purtroppo non al ??% per la partita di domani contro i miei vecchi compag… - Inter : ??? | SQUADRA 5 leggende nerazzurre da schierare in campo, chi scegliereste? Scoprite l'Inter dei sogni scelta da… - sportli26181512 : Conte: «Champions? Siamo più esperti»: Il tecnico dell'#Inter ha parlato in conferenza in vista del debutto contro… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inter-Borussia Moenchengladbach, Conte: 'Siamo più attrezzati' -