Il sindaco di Copenaghen si dimette | accusato di molestie sessuali

(Di martedì 20 ottobre 2020) Travolto dalle accuse di, lascia ildi; centinaia di donne hanno denunciato il sessismo e leNulla sembra poter fermare il movimento metoo, che ha investito la Danimarca dall’inizio di settembre. Dopo il leader del Partito social-liberale, il 7 ottobre, ildi Copenhagen, Frank Jensen, in carica dal 2010, … L'articolo proviene da YesLife.it.

la Repubblica

COPENAGHEN. Il sindaco di Copenaghen, Frank Jensen, si è dimesso per le crescenti accuse di molestie sessuali. E' l'ultima vittima politica, se così si può definire, di uno ...