Huawei non più il principale OEM di smartphone ad agosto 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) Era lo scorso aprile quando Huawei, in barba a quanti prevedevano un tracollo commerciale, si attestava in cima alla classifica dei più grandi OEM al mondo, facendo meglio di Samsung a dispetto del ban USA. La situazione adesso è cambiata: stando ad una ricerca condotta da Counterpoint Research, ad agosto 2020 il colosso di Seul ha recuperano terreno rispetto all’antagonista, che a propria volta ne ha perso un bel po’. Ad aprile 2020 Samsung era ferma a quota 20% contro il 21% di Huawei (perdendo di fatto il prima per la flessione registrata in quelli che sono i suoi mercati più agevoli, vale a dire India ed Europa), mentre ad agosto 2020 l’azienda sudcoreana è riuscita a raggiungere il 22% (la ripresa è stata ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Era lo scorso aprile quando, in barba a quanti prevedevano un tracollo commerciale, si attestava in cima alla classifica dei più grandi OEM al mondo, facendo meglio di Samsung a dispetto del ban USA. La situazione adesso è cambiata: stando ad una ricerca condotta da Counterpoint Research, adil colosso di Seul ha recuperano terreno rispetto all’antagonista, che a propria volta ne ha perso un bel po’. Ad aprileSamsung era ferma a quota 20% contro il 21% di(perdendo di fatto il prima per la flessione registrata in quelli che sono i suoi mercati più agevoli, vale a dire India ed Europa), mentre adl’azienda sudcoreana è riuscita a raggiungere il 22% (la ripresa è stata ...

symdona : @Jacopopelle_98 Nono non entravo nel merito della questione, di fondo sono d'accordo con te. Anzi in questo contest… - geeklinkit : Nel frattempo, Huawei ha ora rilasciato i dettagli della patch dell’aggiornamento EMUI di ottobre 2020 che sarà pre… - DarioConti1984 : Huawei Mate 40: svelati i prezzi (salati), ma non sarà facile comprarlo - fisco24_info : 5G: Svezia mette al bando Huawei e Zte in asta frequenze: I loro prodotti non potranno essere usati nelle nuove reti - PaoloDalprato : Ricordarsi di non lasciare castagne in giro #lestoriediAlba #dogs #dogsoftwitter #dogsarelove #doglover… -