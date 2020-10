Gatto lotta contro il suo riflesso: video esilarante (Di martedì 20 ottobre 2020) Il video esilarante del Gatto che lotta contro il suo riflesso allo specchio: un cat fight senza vincitore che arriva dalla Cina Un Gatto un po’ tontolone è stato filmato in Cina mentre ‘combatteva’ contro un rivale davvero particolare: il suo riflesso allo specchio! Protagonista del video è Qian Wan, una simpatica British Shorthair di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Ildelcheil suoallo specchio: un cat fight senza vincitore che arriva dalla Cina Unun po’ tontolone è stato filmato in Cina mentre ‘combatteva’un rivale davvero particolare: il suoallo specchio! Protagonista delè Qian Wan, una simpatica British Shorthair di… L'articolo Corriere Nazionale.

mark_gatto : RT @enzobianchi7: Una grande lotta che ci attende sempre e tutti è quella contro l’ignoranza, l’ignoranza che è in noi e l’ignoranza attorn… - michelaotto1 : E cmq Dovizioso è sempre lì che fa punti e ancora in lotta per il mondiale. Come un gatto attaccato ai maroni. - gianmancho1 : RT @Enzo54847297: Vedo un video dove un BASTARDO prende a calci un gatto. Ripeto BASTARDO!!! VIcino dove abito con polpette avvelenate mess… - SweetShock1 : RT @Enzo54847297: Vedo un video dove un BASTARDO prende a calci un gatto. Ripeto BASTARDO!!! VIcino dove abito con polpette avvelenate mess… - isamiccoli52 : RT @Enzo54847297: Vedo un video dove un BASTARDO prende a calci un gatto. Ripeto BASTARDO!!! VIcino dove abito con polpette avvelenate mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto lotta Lotta al vagantismo animale a Frascati: trovati alcuni cani senza microchip Il Caffè.tv Strozzi guida l’asta Il Ponte con un “San Sebastiano” a 40 mila euro

L'asta Arredi e Dipinti Antichi de Il Ponte ha totalizzato oltre € 915.000, 75% dei lotti venduti. 155% di rivalutazione dei prezzi base ...

Spider-Man: Miles Morales avrà un gatto per aiutarvi a combattere il crimine

Il nuovo videogioco di Insomniac Games permetterà all'eroe di ottenere una skin esclusiva caratterizzata da un simpatico gatto rosso, con tanto di maschera ...

L'asta Arredi e Dipinti Antichi de Il Ponte ha totalizzato oltre € 915.000, 75% dei lotti venduti. 155% di rivalutazione dei prezzi base ...Il nuovo videogioco di Insomniac Games permetterà all'eroe di ottenere una skin esclusiva caratterizzata da un simpatico gatto rosso, con tanto di maschera ...