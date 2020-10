Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 20 ottobre 2020 (Di martedì 20 ottobre 2020) stasera, 20 ottobre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata sarà dedicato ampio spazio dedica ampio spazio alla gestione della nuova ondata di contagi da Coronavirus: siamo davvero pronti o si poteva e doveva fare di più? Le misure varate con l’ultimo Dpcm riusciranno a invertire la tendenza? Si cercherà di rispondere a queste e molte altre domande con il contributo del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e con una nuova inchiesta sulla corsa ai vaccini. Grande attenzione anche per la crisi economica: se da un lato il Governo ha fermato l’invio ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 20 ottobre 2020), 20, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della serata sarà dedicato ampio spazio dedica ampio spazio alla gestione della nuova ondata di contagi danavirus: siamo davvero pronti o si poteva e doveva fare di più? Le misure varate con l’ultimo Dpcm riusciranno a invertire la tendenza? Si cercherà di rispondere a queste e molte altre domande con il contributo del virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e con una nuova inchiesta sulla corsa ai vaccini. Grande attenzione anche per la crisi economica: se da un lato il Governo ha fermato l’invio ...

