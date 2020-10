Fiat - Restyling di sostanza per la Panda

(Di martedì 20 ottobre 2020) Laha deciso di celebrare i 40 anni di successi dellaaggiornandola con undi. Se all'esterno le modifiche si limitano ad alcuni dettagli, è nella tecnologia di bordo e negli allestimenti che si concentrano le principali novità. La Casa di Torino ha deciso di proseguire con la propria strategia multialimentazione, mantenendo a listino dei motori a benzina, a metano e a Gpl, oltre alla nuova versione ibrida introdotta negli scorsi mesi. Confermati anche allestimenti che hanno riscosso un grande successo tra i clienti, come il Cross, disponibile anche con trazione integrale, e il City Cross che, per la prima volta, saranno affiancati dalle versioni City Life e Sport. Sfruttando gli ecoincentivi statali e i finanziamenti di FCA Bank lasarà ...

infoiteconomia : Fiat Panda, restyling e nuovo allestimento Sport - boy_bluejeans : @AndreeCucc Noooo?? finalmente l’hanno messa in cantiere!!! ADOROOO!!! La Fiat ha così tanti modelli storici che se… - markus_auto : Nuova Fiat Panda, col restyling è anche Sport ... - fainformazione : Fiat Panda 2021: si scatenerà il Pan...demonio? FCA ci ha lasciato sulle spine fino all'ultimo ma finalmente ecco… - fainfoscienza : Fiat Panda 2021: si scatenerà il Pan...demonio? FCA ci ha lasciato sulle spine fino all'ultimo ma finalmente ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Restyling

FCA ci ha lasciato sulle spine fino all'ultimo ma finalmente ecco a voi la Nuova Fiat Panda 2021. Semplice restyling o profonda rivisitazione? Questo non sta a noi deciderlo, ma di certo le migliorie ...La nuova Fiat Panda si rifà il look per i suoi 40 anni. Il restyling lascia quasi invariato l'esterno per concentrarsi negli interni.