Dinamo Kiev Juventus streaming: dove vedere il match live, no Rojadirecta (Di martedì 20 ottobre 2020) Dinamo Kiev Juventus streaming – Poco meno di 7 ore al debutto assoluto da allenatore in Champions League per Andrea Pirlo. Alle 18.55, Dinamo Kiev Juventus, Lucescu, allenatore di Pirlo ai tempi del Brescia contro il suo allievo. Il neo tecnico bianconero dovrà giocare la sua prima di Champions senza Cristiano Ronaldo (positivo al Covid). Davanti dovrebbero esserci Morata e Kulusevski, mentre Dybala, pur pienamente ristabilito dai problemi gastrointestinali e scalpitante, partirà dalla panchina. Sulla trequarti è recuperato Ramsey, regolarmente presente nella lista dei convocati. In difesa il collaudato terzetto composto da Danilo, Bonucci e Chiellini ma occhio perchè dalle ultime indiscrezioni Demiral potrebbe ...

