Covid, all'aeroporto di Londra Heathrow test rapidi per i passeggeri diretti in Italia (Di martedì 20 ottobre 2020) I passeggeri in partenza da Heathrow e diretti in Italia o a Hong Kong potranno effettuare un test rapido per il Covid-19 presso lo stesso aeroporto londinese e ricevere i risultati entro un'ora.

Ultime Notizie dalla rete : Covid all Napoli, fiato sospeso: aumentano i casi Covid all'Az Alkmaar Corriere dello Sport Vaccino Covid, Di Lorenzo (Irbm): "Entro l'anno 2-3 milioni di dosi"

"Ho più volte detto e continuo a dire che se, incrociando le dita, non insorgono problemi nella fase finale della sperimentazione di fase 3, è ragionevolmente credibile che entro l'anno potranno arriv ...

L'allarme: "Mortalità non Covid aumenterà"

Oncologi, cardiologi ed ematologi preoccupati per gli effetti della seconda ondata sui pazienti fragili, circa 11 milioni di italiani. Una ...

