Covid 19 in Campania | Striscia la notizia documenta alcuni ritardi per i tamponi VIDEO

MediasetTgcom24 : Covid, festa nel Napoletano con 120 invitati: blitz della gdf #cronacanapoli - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, RESPINTI I RICORSI SULLA SCUOLA IL TAR DÀ RAGIONE ALLA REGIONE CAMPANIA Leggi la news ??… - fattoquotidiano : Covid, il Tar della Campania respinge il ricorso contro le scuole chiuse: “Primario diritto alla salute” - laccio : Meno test quasi stessi contagiati e altri 12 morti #fatepresto #Covid_19 #campania #coronavirus - metropolis_web : Arrivano 100 #militari in #Campania, stretta sui controlli anti #Covid: patto #DeLuca-#Lamorgese -

ROME, OCT 20 - Campania Governor Vincenzo De Luca said Tuesday that his region is set to follow Lombardy's lead and impose a curfew from 11pm as of Friday. The southern region, like Lombardy, is among ...Rimane però pronto a evitare che il Coronavirus possa di nuovo sorprendere i medici degli ospedali come sta accadendo per esempio in Campania. “Chiedo che nelle misure restrittive ci sia l’autonomia ...